Главное Новости

Президент Грузии с супругой поздравили с Новым годом многодетную семью

16:06, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с супругой Макой Чичуа в первый день нового года побывали в многодетной, социально незащищенной тбилисской семье.

Президентская чета решила навестить семью Эгадзе, в которой пятеро детей, после того, как в администрацию главы государства поступило письмо с просьбой о помощи. В подарок президент принес корзину с новогодними подарками, а также обогреватель.

Георгий Маргвелашвили поздравил с днем рождения 13-летнюю Майю Эгадзе и передал ей ваучер на обучение грузинским танцам в студии государственного ансамбля «Эрисиони».

А Мариам Эгадзе, которой 15 лет, рассказала гостям о своих успехах в прыжках на батуте. Она уже готовится к молодежной олимпиаде и президент обещал, что лично будет следить за ее выступлениями.

Комментарии