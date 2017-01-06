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Президент Грузии утвердил дистанционное обучение в школе

14:36, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал поправки в закон «Об общем образовании», допускающие дистанционное обучение в школе.

Парламент Грузии утвердил поправки в декабре 2016 года. Законопроект предполагает введение ряда новшеств в системе школьного образования.

В частности, в публичных школах Грузии теперь можно проходить обучение дистанционно, получая задания и проходя тестирование посредством интернета. Причем учить дистанционно можно и один предмет, и всю школьную программу.

Также законопроект предполагает введение системы брендирования школ – систему оценки каждой школы и определение ее соответвия критериям министерства образования и науки Грузии.

Кроме того, школы Грузии не смогут больше использовать иностранные общеобразовательные программы по своему усмотрению. Иностранную программу можно будет применить только в том случае, если она признана теми международными институтами, с которыми у Национального цента развития качества образования подписано соглашение.

«Президент разделяет настрой и необходимость осуществления реформы школ. Этот настрой заключается в том, что наши граждане и дети равны перед законом и качественное образование должно быть общедоступным на территории всей страны», — заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя.

Как будут сформированы аспекты политики образования, это прерогатива Минобразования и парламента, добавила она.

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