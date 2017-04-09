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Президент Грузии: Важно никогда не забывать трагедии 9 апреля

16:46, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Грузия всегда должна помнить людей, которые отстаивали путь к независимости страны, заявил президент Геогрий Маргвелашвили.

Глава государства сегодня почтил память погибших 9 апреля 1989 года, возложив цветы к мемориалу жертвам разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

«Сегодня 28-ая годовщина трагедии 9 апреля и очень важно, чтобы мы никогда не забывали эту трагедию и этих людей, которые на заре восстановления независимости так самоотверженно отстаивали путь к будущей независимости. Сегодня также важная дата, когда спустя два года после этой трагедии, по результатам проведенного 31 марта референдума, был официально оформлен акт о независимости Грузии и это действительно знаменательный день», — сказал Георгий Маргвелашвили.

Грузия 9 апреля отмечает День восстановления независимости и вспоминает жертв разгона многотысячного мирного митинга в Тбилиси. 28 лет назад отряды специального назначения внутренних войск СССР напали на демонстрантов, выступивших за независимость, возле тогдашнего Дома правительства — погиб 21 участник акции, большинство из них — женщины.

9 апреля объявлено в стране нерабочим днем. Эта дата стала переломной для Грузии, с трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идеи национальной независимости.

31 марта 1991 года жители Грузии единогласно высказались за восстановление независимости страны и выход из Советского Союза на всенародном референдуме, в котором приняли участие 90,79% населения. 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах этого референдума, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.

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