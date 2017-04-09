Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Президент Грузии: Важно никогда не забывать трагедии 9 апреля

16:46, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Грузия всегда должна помнить людей, которые отстаивали путь к независимости страны, заявил президент Геогрий Маргвелашвили.

Глава государства сегодня почтил память погибших 9 апреля 1989 года, возложив цветы к мемориалу жертвам разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

«Сегодня 28-ая годовщина трагедии 9 апреля и очень важно, чтобы мы никогда не забывали эту трагедию и этих людей, которые на заре восстановления независимости так самоотверженно отстаивали путь к будущей независимости. Сегодня также важная дата, когда спустя два года после этой трагедии, по результатам проведенного 31 марта референдума, был официально оформлен акт о независимости Грузии и это действительно знаменательный день», — сказал Георгий Маргвелашвили.

Грузия 9 апреля отмечает День восстановления независимости и вспоминает жертв разгона многотысячного мирного митинга в Тбилиси. 28 лет назад отряды специального назначения внутренних войск СССР напали на демонстрантов, выступивших за независимость, возле тогдашнего Дома правительства — погиб 21 участник акции, большинство из них — женщины.

9 апреля объявлено в стране нерабочим днем. Эта дата стала переломной для Грузии, с трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идеи национальной независимости.

31 марта 1991 года жители Грузии единогласно высказались за восстановление независимости страны и выход из Советского Союза на всенародном референдуме, в котором приняли участие 90,79% населения. 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах этого референдума, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.

Комментарии

Related Articles

  • Экипаж самолета Turkish Airlines принял роды у пассажирки во время авиарейса

    Экипаж самолета Turkish Airlines принял роды у пассажирки во время авиарейса

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего транзитом из Гвинеи в Турцию, принял роды на высоте 12 800 метров. Схватки у пассажирки Нафи Дьяби, которая является гражданкой Франции, начались спустя несколько минут после взлета. Экипаж рейса Конакри-Уагадугу-Стамбул не потерял самообладания и, заручившись поддержкой нескольких пассажиров, принял удачные роды. Новорожденную девочку назвали

  • Уличные торговцы покинули территорию возле метро «Делиси»

    Уличные торговцы покинули территорию возле метро «Делиси»

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси продолжает проводить мероприятия в рамках борьбы с уличной торговлей — минувшей ночью городские службы демонтировали незаконно установленные прилавки возле станции метро «Делиси». После того, как зона возле метро была очищена от незаконных конструкций, сотрудники принадлежащей мэрии компании «Тбилсервис групп» с помощью специальной техники очистили и помыли территорию. В

  • Филолог из Цаленджиха вырастила пять тысяч голландских тюльпанов у себя во дворе

    Филолог из Цаленджиха вырастила пять тысяч голландских тюльпанов у себя во дворе

    ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Настоящий цветочный оазис появился в городке Цаленджиха в Западной Грузии, благодаря усилиям одной женщины. Тамар Кварацхелия — филолог, которая за 15 лет смогла превратить свой двор в тюльпановую ферму. История сказочного сада Тамары Кварацхелия началась с того, что сестра ее мужа прислала в Грузию из США несколько луковиц тюльпанов. Сама

165
Followers
47.8K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия