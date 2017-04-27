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Президент Румынии и премьер Грузии обсудили транзитный потенциал Черного моря

9:13, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Грузия и Румыния должны расширить региональное сотрудничество для того, чтобы более эффективно использовать транзитный потенциал Черного моря. Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и президента Румынии Клауса Йоханиса, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Накануне Йоханис принял находящегося с визитом в Бухаресте премьера Грузии в резиденции Котрочени.

Глава правительства Грузии и президент Румынии обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО и отметили достигнутый на этом пути прогресс. Йоханис поздравил Квирикашвили с задействованием безвизового сообщения для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.

Президент Румынии также выразил надежду, что визовая либерализация будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических и инвестиционных отношений государств, а также укреплению связей между народами и развитию туризма.

В ходе встречи стороны также говорили о региональных проблемах и ситуации на оккупированных территориях Грузии. Глава грузинского правительства подчеркнул важность работы в стране Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и отметил участие в ней представителей Румынии.

Президент Румынии подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Квирикашвили и грузинская правительственная делегация прибыли в Румынию с двухдневным официальным визитом 26 апреля. В рамках визита премьер уже провел переговоры со своим румынским коллегой Сорином Гиндяну, а сегодня он встретится с председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану. Квирикашвили также посетит прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.

Грузия и Румыния сотрудничают в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта. Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт.

Торговый оборот между Грузией и Румынией за первый квартал 2017 года составил более 44,3 миллиона долларов.

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