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Президент согласился участвовать во всенародном обсуждении поправок в конституцию

11:50, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. После четырех месяцев неопределенности по поводу участия президента Грузии в процессе конституционной реформы, Георгий Маргвелашвили принял решение присоединиться ко всеобщему обсуждению проекта поправок в главный закон страны.

Маргвелашвили, который считает, что правящая партия пытается воспользоваться конституционной реформой с целью сокращения полномочий президента, изначально объявил бойкот работе парламентской Конституционной комиссии, которая занималась подготовкой поправок. Независимо от нее он начал кампанию «Конституция для всех».

О том, что администрация главы государства и правящая партия «Грузинская мечта» достигли соглашения по вопросу об участии президента в общенародных обсуждениях , было объявлено накануне.

«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится ко всеобщему обсуждению поправок в Конституцию Грузии и 8 мая примет участие в рассмотрении в Батуми», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Маргвелашвили также примет участие во встрече в Зугдиди (регион Самегрело — Земо Сванети) 9 мая, а позже в других регионах.

Общенародные обсуждения, которые являются формальной процедурой для принятия конституционных поправок, начались 5 мая в городе Кутаиси. Знакомит население страны с запланированными изменениями парламентская организационная комиссия.

Встреча в Кутаиси была напряженной: представители «Грузинской мечты», в том числе председатель парламента Ираклий Кобахидзе, и оппозиции остро дискутировали по вопросу предложенных поправок. За происходящим наблюдали жители Кутаиси и представители НПО, которые задавали вопросы членам партии власти.

Президент не смог присутствовать на первой встрече из-за своего загруженного графика.

Проект обновленной конституции предполагает упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах. Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Проектом недовольны ведущие оппозиционные партии, аппарат омбудсмена, часть НПО и экспертов. Кобахидзе ранее заявил, что «Грузинская мечта» готова внести изменения в разработанный проект по итогам всеобщего обсуждения и на основе замечаний Венецианской комиссии. Обновленный проект конституции, как заявили в «Грузинской мечте», парламент должен принять в 2017 году, а в силу он вступит после президентских выборов 2018 года.

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