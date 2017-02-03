Президент Украины назначил нового посла в Грузии

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Акция протеста у сгоревшего в Тбилиси торгового центра «Детский мир» завершилась противостоянием с полицией и задержанием двух митингующих. С самого утра на Вокзальной площади собрались пострадавшие в результате пожара торговцы. Они настаивали на встрече с представителями мэрии и администрацией рынка. Часть протестующих требовала, чтобы им разрешили войти в аварийное здание