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Президент Украины назначил нового посла в Грузии

14:48, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего заместителя министра обороны страны на должность посла Украины в Грузии.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ был подписан Порошенко в пятницу, 3 февраля.

Накануне Кабинет министров Украины освободил Долгова с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции. В распоряжении говорится, что Долгов уволен по собственному желанию.

59-летний Долгов занимал должность заместителя главы оборонного ведомства с мая 2015 года. Ранее он был главой Миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.

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