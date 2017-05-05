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Прибывающим в Россию из Беларуси иностранцам придется проходить погранконтроль

18:25, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. В ближайшее время рейсы между Россией и Беларусью в аэропортах РФ будут переведены в международные сектора. С 15 мая пассажиры этих рейсов, не являющиеся гражданами двух стран, должны будут пройти пограничный контроль в России. Об этом сегодня сообщил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

«Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран», — приводит слова Рапоты российские СМИ.

Чиновник пояснил, что новые регуляции не затронут граждан России и Беларуси. Единственным изменением станет обязанность хранить посадочный талон, который они должны будут представить при прохождении контроля в аэропортах России.

В начале 2017 года Беларусь отменила визы для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза.

Граждане этих стран, прибывшие в аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы. Установленные правила не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию.

Уже через месяц после задействования Минском новых визовых правил ФСБ России ввела режим пограничной зоны в приграничных с Беларусью регионах — Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Российские власти тогда заявили, что пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а россиян и белорусов новые ограничения не затронут.

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