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Проезд на канатной дороге на Нарикалу подорожал, на Черепашье озеро – остался прежним   

18:20, Апрель 28, 2017

Теперь билет на канатку на крепость Нарикала, в сердце Старого города, будет стоить 1 доллар. Если задуматься, это не слишком большая цена за то, чтобы эффектно «проплыть» в небе над Курой

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия.  Проезд на канатной дороге, соединяющей  парк Рике с крепостью Нарикала в центре Старого Тбилиси подорожает и составит 2,5 лари (около 1 доллара).  Такое решение сегодня одобрила комиссия по юридическим вопросам Тбилисского сакребуло (горсовета).

При этом в сакребуло отказались увеличивать цену на проезд на другой канатке —  в нетуристическом районе Ваке, с помощью которой можно подняться с проспекта Чавчавадзе на Черепашье озеро.

Таким образом, чтобы добраться на канатке до озера тбилиссцам по-прежему придется платить только 1 лари (около 40 центов), а пенсионерам – 50 тетри (около 20 центов).

В марте мэрия предлагала вдове повысить тариф на обеих канатных дорогах.  Однако по инициативе председателя комиссии сакребуло Тевдоре Кобахидзе вопрос был временно отложен до разработки нового проекта.

Черепашье озеро — любимое место для отдыха горожан в центре Тбилиси

Свое решение Кобахидзе разъяснил тем, что канатной дорогой Рике-Нарикала в основном пользуются туристы, для которых повышение тарифа не станет проблемой. А для столичных жителей, которые часто поднимаются на Черепашье озеро целыми семьями, рост тарифа стал бы значительным финансовым ударом.

Поэтому на сегодняшнее заседание городская транспортная служба представила новый проект, который получил поддержку членов комиссии.

В марте мэрия пояснила свое желание повысить тарифы тем, что канатные дороги  вряд ли могут претендовать на статус общественного транспорта и дотироваться из госбюджета, так как в основном ими пользуются туристы. В мэрии подчеркивали, что заниженные цены делают канатку нерентабельной — траты на обслуживание превышают доходы от продажи билетов.

«Стоимость проезда на канатной дороге составляет 1 лари  в то время как себестоимость обслуживания  – 1,95 лари. То, есть 95 тетри (порядка 0,4 долларов) финансируется из городского бюджета. В том случае, если стоимость проезда на канатной дороге станет 2 лари, она будет рентабельной», — так объясняли свое предложение повысить цены в мэрии.

Мэрия Тбилси ежегодно тратит около 64 миллионов лари (порядка 24 миллионов долларов) для того, чтобы население города могло пользоваться льготными условиям для проезда в общественном транспорте. Из них 1 миллион 720 тысяч лари (порядка 700 тысяч долларов) приходится только на канатную дорогу.

Обычный билет в автобусах и в метро в Тбилиси стоит 50 тетри (порядка 0,2 долларов). При этом себестоимость проезда в автобусе составляет  75 тетри (порядка 0,3 долларов), а в метро – порядка 61 тетри (порядка 0,2). Соответственно, разницу покрывает мэрия.

 

 

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