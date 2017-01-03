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Прогноз погоды: на западе Грузии потеплеет до +19

14:02, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. В следующие три дня погода в Грузии будет в основном без осадков – температура на западе может повыситься до 19 градусов тепла.

Во вторник, 4 января:

В Западной Грузии будет облачно, в горах небольшой снег. В Восточной Грузии в основном будет без осадков. Ветер на западе будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, а на востоке составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается минус 2 плюс 3, а днем — 5-10. В высокогорье ночью будет минус 15-10, а днем – минус 5-0.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 7-2, а днем – 6-11 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 16-11, местами температура может понизиться до минус 19, а днем – минус 6-1.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 3, а днем — 9 градуса выше нуля.

В среду, 5 января:

Как на западе, так и на востоке в основном будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается минус 2 плюс 3, а днем — 10-15 выше нуля. В высокогорье ночью будет минус 15-10, а днем – минус 2 плюс 3.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 4 плюс 1, местами температура может понизиться до минус 8, а днем – 5-10 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 16-10, местами температура может понизиться до минус 21, а днем – минус 4 плюс 1.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 3, а днем — 8 градуса выше нуля.

В четверг, 6 января:

В некоторых районах Западной Грузии ожидается небольшой дождь, в горах снег. В Восточной Грузии в основном будет без осадков, переменная облачность. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 2-7, а днем — 14-19 выше нуля. В высокогорье ночью будет минус 10-5, а днем – 0-5 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, местами температура может понизиться до минус 8, а днем – 8-13 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 14-9, местами температура может понизиться до минус 18, а днем – минус 1 плюс 4.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 3, а днем — 11 градусов выше нуля.

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