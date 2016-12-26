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Прогноз погоды в Грузии на два дня

13:26, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. В ближайшие дни на территории Грузии синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура на западе прогреется до +13 градусов.

Во вторник, 27 декабря:

По всей Грузии будет в основном без осадков, переменная облачность. Ветер на западе будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке составит 8-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 0 плюс 5, а днем — 7-12 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 9-4, а днем – плюс 2-7.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 6-1, местами температура может понизиться до минус 12 градусов, а днем будет 2-7 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, местами минус 19, а днем – минус 3 плюс 2.

В Тбилиси в основном будет без осадков, ожидается переменная облачность и слабый ветер. Ночью будет минус 2, а днем — 6 градусов выше нуля.

В среду, 28 декабря:

В большинстве районов Западной Грузии дождь, в горах — снег. Осадки ожидаются и в некоторых районах Восточной Грузии, в горах выпадет снег. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 1-6, а днем — 4-9 градусов выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 8-3, а днем – минус 2 плюс 3.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 6-1, а днем будет 5-10 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 10-5, местами минус 16, а днем – минус 2 плюс 3.

В Тбилиси в основном будет без осадков, переменная облачность. Ночью будет минус 2, а днем — 9 градусов выше нуля.

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