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Происшествие в Тбилисском метро – эвакуация из-за запаха

9:30, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Около получаса было остановлено минувшим вечером движение в Тбилисском метро – от станции «Площадь Свободы» до станции «Варкетили».  Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».

Причиной остановки, как заявляют пассажиры, стал сильный запах  сгоревших электропроводов.  Из-за этого всех пассажиров вывели из вагонов.

В Тбилисской транспортной компании не стали конкретизировать причину остановки метро и эвакуации пассажиров. В компании предполагают, что это могло быть вызвано техническими неполадками.

После инцидента на месте были мобилизованы соответствующие службы. Движение метро возобновилось только после того, как специалисты закончили проверку.

 

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