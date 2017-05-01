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Прокуратура Грузии допросила племянника патриарха по «делу о цианиде»

14:35, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  Главная прокуратура Грузии допросила в качестве свидетеля митрополита Батуми и Лазети Димитрия (Шиолашвили), который является племянником Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Об этом журналистам сообщил адвокат Георгий Панцулая, представляющий интересы  протоиерея Георгия Мамаладзе, арестованного по обвинению в организации отравления цианидом секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашили.  Арестованный протоиерей входит в круг приближенных батумского митрополита.

«Я не смогу рассказать о содержании допроса. Как вам известно, я обязался не разглашать материалы дела. Единственное, что смогу сказать: митрополит Димитрий  допрошен в течение последней недели… Он допрошен в качестве свидетеля этого дела», — сказал Георгий Панцулая.

По информации адвоката, по «делу о цианиде» в качестве свидетелей допрошены уже около  70 человек, в том числе и духовные лица.

Первое судебное заседание назначено на 5 мая в Тбилисском городском суде. Обвиняемый священник не признает себя виновным.

Протоиерей  Мамаладзе, представитель департамента патриархии по управлению имуществом, был задержан 10 февраля в Тбилисском аэропорту. Он планировал вылететь в Германию, чтобы присоединится к духовным лицам, сопровождающим патриарха во время пребывания на лечении в берлинской клинике.

Прокуратура утверждает, что обнаружила в багаже священника отравляющее вещество цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

По версии следствия, Мамаладзе хотел убить Тетруашвили из-за того, что та мешала его  карьерному росту.

Сначала  протоиерей обвинялся в подготовке умышленного убийства, однако позже прокуратура ужесточила ему обвинение и переквалифицировала дело на статью «подготовка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму».

Мамаладзе был назначен главой департамента патриархии по управлению имуществом в ноябре 2015 года. За это время у него сложились напряженные отношения с  одной из самых влиятельных фигур патриархии — секретарем-референтом Шореной Тетруашвили.  Именно с ней Мамаладзе связывал свое увольнение с должности 4 января 2016 года, несмотря на то, что был назначен заместителем начальника службы по управлению имуществом патриархии и возглавил  медицинский центр Патриархии  имени святого Иоакима и Анны.

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