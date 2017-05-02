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Прокуратура исключила причастность к краже сына парламентария Ираклия Сесиашвили

16:54, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Давид Сесиашвили, сын главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, не причастен к краже сумки из автомобиля в Тбилиси в марте 2015 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

На прошлой неделе член партии «Единое национальное движение» Коте Иоселиани обвинил государственные структуру в укрывательстве факта причастности Давида Сесиашвили к уголовному преступлению — краже.

Согласно этой версии, сын депутата прошел процедуру проверки  во время устройства на работу в Службу Госбезопасности. При этом его отпечатки пальцев  совпали с образцами, приобщенными к делу о краже. Иоселиани утверждает, что  глава СГБ и  Главный прокурор «замяли» это дело.

После этого парламентарий Ираклий Сесишавили пожаловался в прокуратуру на ложных донос со стороны Иоселиани и потребовал официально подтвердить, что его сын не имеет отношение к делу о краже. Депутат также разъяснил, что отпечатки пальцев его сына были обнаружены в машине потому, что владелец автомобиля – близкий друг его сына.

Согласно данным прокуратуры, инцидент с кражей произошел 5 марта 2015 года на улице Сиони возле столичного выставочного центра «Карвасла». Автомобиль, принадлежащий Николозу Саная,  был припаркован недалеко от центра, а он сам посещал выставку с друзьями, среди которых была Тамара Цилосани, оставившая в автомобиле сумку.

Выйдя из выставочного центра, Цилосани обнаружила, что ее сумка, с находящимися в ней  вещами на сумму в 150 лари (более 61 долларов), из машины пропали.

Расследованием дела занялось управление Старого Тбилиси МВД Грузии. В рамках следствия были изъяты отпечатки пальцев с поверхности заднего левого крыла и левой двери машины. Отпечатки двух пальцев оказались идентичными отпечаткам пальцев Давида Сесиашвили.

Следствие допросило нескольких свидетелей и саму потерпевшую, установив, что Давид Сесиашвили является другом детства Николоза Саная и знакомым Тамары Цилосани.

Николоз Саная рассказал следователям, что его автомобилем марки Volkswagen Vento часто пользовался Давид Сесиашвили, в том числе и в тот период, когда произошло преступление. Это подтвердил и сам сын депутата и объяснил, что отпечатки его пальцев могли возникнуть на машине именно из-за этого.

Следствие также установило, что 5 марта 2015 года с 19.00 до 20.00, когда произошла кража в районе Старого Тбилиси, Давид Сесиашвили находился на территории столичного района Ваке-Сабуртало. Это подтверждают и данные мобильных телефонных антенн.

«Единство доказательств, собранных по делу, исключает нахождение Давида Сесиашвили на месте  преступления во время его совершения, и его какую-либо связь с фактом кражи сумки Т. Цилосани», — сказано в заявлении прокуратуры.

В прокуратуре Грузии также заявляют, что дело расследует МВД страны и проводятся все следственные и процессуальные мероприятия, необходимые для установления лица, совершившего кражу.

 

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