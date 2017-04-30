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Пропавший в Сагареджо подросток найден в соседнем районе

11:37, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. 15-летний подросток, пропавший несколько дней в городе Сагареджо, найден в соседнем районе, сообщает телекомпания «Имеди».

Минувшей ночью полицейские нашли Иосифа Гигаури в селе Земо-Кеди в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия. Подросток прятался в доме своего отца.

В настоящее время он находится в отделении полиции, куда был доставлен для допроса.

Мать Гигаури и его сестры, которые живут в Сагареджо, сообщили в полицию о пропаже Иосифа 28 апреля. Они утверждали, что юноша без разрешения родителей отправился работать на ферму в селе Удабно, откуда пропал в начале недели.

По данным телеканала, родные знали о местонахождении Иосифа и солгали журналистам. Выяснилось, что у работодателей есть серьезные претензии к подростку.

Владельцы фермы заявили, что он украл из их хозяйства две лошади и некоторые вещи, после чего вместе со своим отцом ушел в село Земо-Кеди.

На основании обвинений возбудили дело по 1 части 117 статьи УК Грузии – «кража», которая предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничения свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Телеканал отмечает, что во дворе дома, где скрывался 15-летний подросток, были найдены две пропавшие с фермы лошади.

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