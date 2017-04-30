Прошлое, настоящее и будущее Абхазии в снимках французского фотографа
ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Французский фотограф Орельен Виллет (Aurélien Villette) провел годы путешествуя по миру в поисках ветхих и заброшенных объектов. В 2016 году он посетил Абхазию — некогда популярное место отдыха советской элиты, сегодня наполнено разрушенными зданиями, которые говорят о непростом прошлом, настоящем и будущем региона.
Из путешествия Виллет привез впечатляющие снимки, которые на днях были размещены на его официальном сайте Adonis-photografic.
Фотограф рассказал, что все эти фотографии наглядно передают историю региона, которая в последнее время была основана на пропаганде, потрясениях и надежде на светлое будущее.
Всего Виллет создал две серии фото. В первой представлены изображения заброшенных зданий сталинской эпохи. По словам художника, эти образы существуют в пространстве, находящемся между мечтой и реальностью. Об абхазских черноморских курортах он отзывается как о «памяти СССР» и «части древней, славной и ныне ушедшей Ривьеры». Вторая серия — своеобразная ода хаосу. Здесь зритель быстро перемещается от развалин автобусной остановки до здания сухумского правительства и оставленного и заброшенного грузинского дома.
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