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Прожиточный минимум для средней семьи в Грузии составил 284 лари

11:37, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Прожиточный минимум для средней семьи в Грузии на март 2017 года составил 284,7 лари (около 120 долларов), говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат».

Для трудоспособного мужчины прожиточный минимум в Грузии составил 169,7 лари (71 доллар), а для среднего потребителя — 150,3 лари (около 63 долларов).

Ровно год назад прожиточный минимум для трудоспособного мужчины составлял 161,6 лари, а для среднего потребителя — 143,2 лари.

Вместе с тем, прожиточный минимум для семьи, состоящей из двух человек в январе 2017 года составил 240,5 лари (более 104 долларов), семьи из трех человек — 270,6 лари (около 113 долларов), из четырех — 300,7 лари (около 126 долларов), из пяти — 338,3 лари (более 148 долларов), для семьи из шести человек — 399,9 лари (около 174 долларов).

В расчет прожиточного минимума принимается только продовольственная корзина — в него не входят другие расходы, не учитываются затраты на оплату коммунальных услуг, расходов на транспорт и т.д..

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