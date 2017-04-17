Главное Новости Политика

Проживающие в Грузии граждане Турции высказались против конституционных изменений

13:55, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Турецкое издание Yeni Safak опубликовало результаты голосования проживающих за границей граждан Турции, принявших участие в референдуме по конституционным изменениям.

Оказалось, что большинство граждан Турции, находящихся в Грузии, проголосовали против предложенных конституционных изменений в своей стране.

Референдум, на котором граждане Турции высказывались по вопросу перехода на президентскую форму правления, состоялся в Турции в воскресенье. На 167 140 избирательных участках имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. По предварительным данным, референдум завершился победой сторонников конституционной реформы – они набрали 51,2% голосов.

Результаты голосования в Грузии отличаются от общенациональных итогов референдума.

Всего в Грузии было открыто два избирательных участка — в турецких дипломатических представительствах в Батуми и в Тбилиси. В голосовании приняли участие 711 турецких граждан из 1789 зарегистрированных избирателей. Десять бюллетеней были аннулированы.

По результатам подсчета 100% голосов с участков в Грузии, 59.3% голосовавших, то есть 416 граждан Турции, не поддержали конституционные изменения.

За изменение конституции выступили 40,7% проголосовавших в Грузии, то есть 285 граждан.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предусматривает упразднение должности премьер-министра и расширение полномочий главы государства — президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Также в соответствии с указами президента будет регулироваться работа правительства.

Президент также получает право на объявление режима чрезвычайного положения, его решение будет утверждать парламент. Глава государства сможет издавать и другие указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Кроме того, согласно изменениям, президент может не покидать политическую партию. В настоящее время, согласно конституции Турции, президент после избрания должен покинуть ряды партии.

Комментарии