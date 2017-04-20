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«Путешествие в Страну чудес»: премьера в театре имени Грибоедова

10:30, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Спектакль по мотивам детской сказки «Удивительный Волшебник из Страны Озз» американского писателя Лаймена Фрэнка Баумена ставят на сцене Тбилисского государственного академического русского академического театра имени Грибоедова.

Премьерные представления музыкальной постановки под названием «Путешествие в Страну чудес» пройдут 22 и 23 апреля, а также 7 и 14 мая, в 12:00.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Вахтанг Николава. Автор инсценировки и текстов песен – Анна Николава, сценография и костюмы принадлежат Манане Кобахидзе.

Как отмечается в анонсе спектакля, это увлекательная музыкальная сказка, полная неожиданных превращений и волшебных происшествий, главный герой которой – Волшебник – отправляется в страну чудес.

«Ему предстоит убедиться: чудесная страна находится не за тридевять земель, а в каждом из нас – в нашей душе, в нашем сердце. Каждый может стать настоящим волшебником, и для этого совсем не нужна магия — чудо всегда рядом, и чтобы оно произошло, достаточно просто любить, помогать, верить и прощать», — говорится в сообщении на сайте театра.

В постановке задействованы актеры: Михаил Арджеванидзе, Мераб Кусикашвили, Анна Николава, Нина Калатозишвили, Владимир Новосардов, Михаил Гавашели и Нино Нинидзе.

Проект осуществляется при поддержке мэрии Тбилиси.

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