Пять человек погибли в автомобильной аварии на Западе Грузии

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Кутаиси, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

По данным СМИ, среди погибших женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности.

«В ДТП фигурируют три автомобиля. Ведется следствие», — сказал представитель пресс-службы МВД Грузии.

Согласно распространившейся информации, на дороге столкнулись легковой автомобиль марки «Mercedes» и внедорожник «Jeep». Оба автомобиля двигались по трассе на высокой скорости. Спустя несколько секунд после столкновения, в эти машины врезалась фура.

Уголовное дело возбуждено по части 7 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек), что карается лишением свободы от шести до десяти лет.