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Ребенок погиб в результате ДТП в Аджарии

18:03, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Один ребенок погиб, пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Кеда в высокогорной Аджарии, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

Автомобильная авария произошла несколько часов назад — столкнулись две легковых машины. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

По данным министерства внутренних дел, оба водителя не пытались скрыться с места происшествия. Проведенный тест на алкоголь показал, что они были трезвыми.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

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