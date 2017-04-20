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Резо Габриадзе стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»

9:30, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Грузинский театральный режиссер, художник и сценарист Резо Габриадзе удостоен российской премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Призеры национальной театральной премии «Золотая маска-2017» были объявлены в Москве накануне. Церемония награждения состоялась в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Имена победителей были определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) России.

Резо Габриадзе — единственный зарубежный мастер, среди удостоенных почетной номинации в 2017 году.

Награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» также были присуждены: народному артисту СССР, художественному руководителю МХТ имени Чехова Олегу Табакову, народному артисту СССР Владимиру Этушу, солистке Мариинского театра Ирине Богачевой и артисту Александринского театра Николаю Мартону (оба из Санкт-Петербурга), а также народному артисту РФ Георгию Котову, представляющему Омский государственный музыкальный театр, режиссеру из Якутска Андрею Борисову и певцу Айгуму Айгумову из Махачкалы.

При этом, число номинантов на «Золотую маску» в 2017 году было рекордным. Всего на участие в 23-й по счету «Золотой маске» было подано более 900 заявок — в отборе принимали участие 130 городов, 614 драматических спектаклей и 325 постановок музыкальных спектаклей.

Лауреатами премии также стали режиссер Андрей Могучий, актеры Данила Козловский и Евгения Симонова, дирижер Теодор Курентзис и другие.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля «Золотая маска».

Резо Габриадзе основал Театр марионеток в Тбилиси в 1981 году. С первого спектакля «Альфред и Виолетта» театр покорил сердца зрителей. Театр Габриадзе неоднократно принимал участие в крупнейших международных театральных фестивалях – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Москве и других городах.

В 2016 году Габриадзе исполнилось 80 лет, а его театру — 35.

Габриадзе ранее уже бывал удостоен премии «Золотая маска» – это произошло в 1997 году. Кроме того, режиссер является командором ордена искусств и литературы Французской Республики, лауреатом премий «Триумф», «Ника», «Золотой Софит» (1997, Россия), Царскосельской премии (1997, Россия), а также Государственной премии Грузии имени Шота Руставели (1989).

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