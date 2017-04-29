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Российские военные на 300 метров передвинули линию оккупации Абхазии

12:52, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Российские оккупационные силы возобновили работы по демаркации линии оккупации Абхазии в селе Хурча и готовятся установить там заграждения и пограничные указатели.

Военные перенесли линию оккупации в глубь села примерно на 300 метров. В результате, еще пять гектаров земли оказались оккупированными, а две семьи остались без своих сельскохозяйственных угодий.

По заявлению председателя гамгебели муниципалитета Хурча Бадри Хунджгуруа, работы по демаркации начались пару дней назад. Из его слов известно, что за это время российские военные привезли к месту деревянные столбы, которые используются для обозначения т.н. «границы», и начали их установку.

Столбы, установленные в Хурча в последние дни. Фото: кадр из сюжета телеканала «Рустави 2»

Служба государственной безопасности Грузии проверила эту информацию и сегодня заявила, что т.н. граница не была передвинута.

В заявлении СГБ говорится, что в село Хурча прибыли представители Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), которые на месте ознакомились с ситуацией, однако перемещения линии оккупации зафиксировано не было.

«Линия оккупации не была перемещена. У линии оккупации установлены столбы. Это продолжение процесса бордеризации и Служба государственной безопасности будет реагировать на этот факт также, как и другие ведомства разных уровней. Информация уже предоставлена Миссии наблюдателей ЕС. Их представители находятся на месте. Центральные власти Грузии предоставит информацию всем международным организациям, работающим по этим вопросам», — говорится в заявлении СГБ.

 

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