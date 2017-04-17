Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

Российские военные похитили трех жителей Горийского района, отправившихся на кладбише

17:51, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Российские военные по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали трех жителей Горийского района Грузии, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Информацию о задержании граждан Грузии подтверждают в Службе государственной безопасности.

Местные жители рассказали журналистам, что трое молодых людей направлялись на кладбище в селе Арцеви, которое находится на оккупированной территории. Они были задержаны возле села Джариашени Горийского района.

На второй день после Пасхи в Грузии отмечается День поминовения усопших и верующие традиционно отправляются на кладбище.

Вот уже девятый год беженцы из Цхинвальского региона и жители нескольких грузинских сел, граничащих с линией оккупации, лишены возможности соблюсти эти традиции. Цхинвальские власти отказываются разрешить им временный доступ к кладбищам и церквям, находящимся за пределами разделительной линии.

Больше всего из-за оккупации в пасхальные праздники страдают жители сел Эргнети и Хурвалети. В 2015 году российские военные установили там приграничные опознавательные знаки и заборы из колючей проволоки. Ограждения мешают свободному передвижению и препятствуют общению с родственниками.

Комментарии

Related Articles

  • МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата парламента Грузии Васила Давиташвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища. При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова».

  • Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец, — заявил вице-президент США Майкл Пенс, посетивший сегодня демилитаризованную зону, которая разделяет Корейский полуостров на два государства – Республику Корею и КНДР. «Был период стратегического терпения, но теперь он закончен», — цитирует Майкла Пенса Reuters.  По словам американского вице-президента, в отношении

  • Около Земли 19 апреля пролетит огромный астероид  

    Около Земли 19 апреля пролетит огромный астероид  

        ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. По данным космического агентства США NASA, к Земле со стороны Солнца приближается астероид  2014 JO25. Диаметр астероида  составляет приблизительно  650 метров. Если использовать терминологию ученых-астрономов, астероид пройдет «очень близко» от Земли – на расстоянии 1 миллина 768 тысяч 239 километров  — это в 4,6 раз больше расстояния от

165
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия