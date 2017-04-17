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Российские военные похитили трех жителей Горийского района, отправившихся на кладбише

17:51, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Российские военные по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали трех жителей Горийского района Грузии, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Информацию о задержании граждан Грузии подтверждают в Службе государственной безопасности.

Местные жители рассказали журналистам, что трое молодых людей направлялись на кладбище в селе Арцеви, которое находится на оккупированной территории. Они были задержаны возле села Джариашени Горийского района.

На второй день после Пасхи в Грузии отмечается День поминовения усопших и верующие традиционно отправляются на кладбище.

Вот уже девятый год беженцы из Цхинвальского региона и жители нескольких грузинских сел, граничащих с линией оккупации, лишены возможности соблюсти эти традиции. Цхинвальские власти отказываются разрешить им временный доступ к кладбищам и церквям, находящимся за пределами разделительной линии.

Больше всего из-за оккупации в пасхальные праздники страдают жители сел Эргнети и Хурвалети. В 2015 году российские военные установили там приграничные опознавательные знаки и заборы из колючей проволоки. Ограждения мешают свободному передвижению и препятствуют общению с родственниками.

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