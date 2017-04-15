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Российское издание в Грузии обвинили в фотоманипуляции

12:34, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Грузинский портал «Мediachecker», специализирующийся на интернет-фейках и освещающий публикации содержащие недостоверные факты, обвинил российское издание Газета.ру в манипуляциях с фотографиями — «Мediachecker» обратил внимание на недавнюю публикацию Газеты.ру, в которой говорится о решении властей Грузии отказаться от закупок российского газа до конца 2017 года.

Материал содержит мнение эксперта, который говорит о «политических играх» грузинских властей. Статью снабдили сделанным в Тбилиси 14 лет назад снимком, на котором изображен торговец дровами у гостиницы «Иверия», тогда еще заселенной беженцами из оккупированной Абхазии.

Дата, когда была снята эта фотография, Газета.ру не приводит. «Мediachecker» считает это не просто случайностью, а намеренной попыткой исказить факты.

«В статье, опубликованной 12 апреля 2017 года, было размещено фото, сделанное корреспондентом ИТАР-ТАСС Давидом Хизанишвили в январе 2003 года. Оно вызывает ассоциацию о том, что Грузии придется потреблять дрова из-за отказа от российского газа. Фотоманипуляция также создает неправильное впечатление о ситуации в энергетическом секторе страны», — отмечает грузинский портал.

Место, где было сдела фото, сейчас называется Площадью Роз и там находятся фешенебельное кафе и пятизвездочная гостиница Radisson Blu Iveria, добавляет «Мediachecker».

«С 2003 года в Грузии много что изменилось. Эти изменения затронули территорию, где был сделан снимок, размещенный Газетой.ру. Уже 14 лет в Грузии не было энергокризиса (если не принимать во внимание диверсии 2006 года на газапроводе, в результате которой Грузия на короткое время осталась без природного газа)», — говорится в публикации.

Публикация Газеты.ру вызвала широкий резонанс в грузинском обществе — многие пользователи социальных сетей высказывали возмущение на своих фейсбук-страницах. После этого редакторы издания все же добавили к снимку подпись «Жители Тбилиси покупают дрова для отопления своих квартир, 2003 год».

Напомним, ранее на этой неделе власти Грузии объявили, что до конца года Грузия не будет закупать газ у российской компании «Газпром». С апреля правительство планирует полностью обеспечить население и коммерческий сектор поставками газа из Азербайджана.

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