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Россия и Турция. Крутые виражи

20:41, Декабрь 27, 2016

Продолжение. Начало — Новое издание российско-турецкой дружбы

Конечно, власти Турции не могли не просчитывать последствия уничтожения российского военного самолета в небе над Сирией, пусть даже и нарушившего воздушное пространство их страны. То, что это был осознанный шаг, ведущий к обострению турецко-российских отношений, у меня нет никаких сомнений. И тут самое время спросить — зачем? То, что Москва является для Анкары важным экономическим партнером, факт хорошо известный. Естественно не таким важным, каким его старалась представить кремлевская пропаганда в ходе кризиса, но тем не менее. Кроме того, наличие достаточно хороших отношений с Москвой, предоставляло Турции шанс быть определенной альтернативой. Помните известную карикатуру — Лучше газ поедет к туркам, чем к продавшимся придуркам.

Согласитесь перспективы, о которых раньше можно было только мечтать. И тут ба-бах, всё рассеивается в дыму сбитого Су-24. Мы начали с того, что на недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что начинает верить в версию турецких властей о том, что это гюленисты сбили самолет, для того, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией. Не могу сказать, насколько искренен был Путин, делая это заявление, но причины сбить российский военный самолет без всяких гюленистов у турецких властей были. Для того, чтобы понять эти самые причины достаточно посмотреть на то, что происходило на севере Сирии осенью 2015 года. А происходило там буквально следующее. Главная военная сила, поддерживаемая Анкарой, Сирийская Свободная Армия, находилась в весьма плачевном состоянии. Лагеря САС на территории Турции функционировали, но едва перейдя границу, многие бойцы предпочитали переходить в ряды исламистской оппозиции, поддерживаемой саудитами и Катаром, а то и в ряды Джебхат ан-Нусры, которая на то время вообще была ячейкой Аль-Кайды. Ничего особо трагичного в этом для Анкары не было, в конечном итоге, следует признать, что исламисты куда эффективнее боролись с иранцами и “Хезболлой”, которые составляли костяк армии Асада. Ничего, пока в Сирии не появились российские войска.

Для российских ВКС именно отряды исламистской оппозиция, а не страшная ISIS, являлись целью номер один. Отбросив игиловцев от Пальмиры, россияне целиком сконцентрировались именно на сирийских исламистах. А для эффективной борьбы с ними, необходимо было перерезать логистические пути из Турции. Так район сирийско-турецкой границы стал основной зоной активности российской авиации, не считая, конечно, Алеппо. Но это ещё было бы полбеды, настоящей бедой для Анкары стало то, что объективными выгодополучателями от дейтсвий российской авиации стали курды. Отряды курдской самообороны YPG совместно с “криминальным интернационалом” северной Сирии, Сирийской Демократической Армией. в рядах которых были отряды ассирийцев, арабов, армян, и даже турок, быстро сориентировались в ситуации. Добавьте к этому то обстоятельство, что эти самые курды поддерживались Штатами, одновременно с этим будучи союзниками Асада, и даже участвовали в осаде Алеппо. Наконец самое главное — мало кто сможет найти даже несколько отличий между YPG и действующей на территории Турции террористической организацией РКК, которая уже много лет воюет с турецкой армией, совершая террористические акты против военных, в ходе которых гибнет и гражданское население.

В этих условиях Турции стало жизненно необходимо пресечь активность российской авиации на севере Сирии, а так как договориться с Москвой тогда было невозможно, сбить российский военный самолет, стало единственным выходом из создавшейся ситуации. Правда расстрел кутапультировавшегося российского летчика Олега Пешкова был местной самодеятельностью, и никак не мог входить в планы турецкого руководства. В целом Анкара добилась своего, российские ВКС резко сократили свою активность на севере Сирии.

Кремль, как и ожидалось отреагировал крайне остро. Пропаганда сразу начала выливать ушаты помоев на вчерашних “друзей”, санкции на импорт турецких продуктов, запреты туркомпаниям продавать путевки в Анталью и так далее. Туркам вспомнили всё, от истории до не совсем высокого качества товаров, поставляемых в Россию. А ожесточение и старание задеть, унизить национальное достоинство многократно превосходило такие же кампании по отношению к Европе, и даже к США. Только одна сфера не пострадала, а именно сотрудничество в области энергетики, российский газ продолжал идти по трубам “Голубого потока” в Турцию, как-будто ничего не случилось. И это объяснимо, ибо эмоции эмоциями, а деньги деньгами.

Сама Анкара реагировала на ход событий почти философски, в основном реакции сводились к формуле “не понимаем, как мы могли поступить иначе”. Зная характер Эрдогана, можно себе представить, каких усилий ему стоило сдерживать эмоции при таком раскладе. Однако президент Турции точно знал, что с русским надо будет договариваться, и чем меньше будет сказано сейчас, тем меньше вспомнят потом, причем не столько чужие, сколько свои.

Время договариваться с русскими настало ранним летом 2016 года. И на то тоже были свои основания. Несмотря на то, что российские ВКС практически прекратили свои налеты на север Сирии, положение там в лучшую сторону не изменилось. Между западным и восточным анклавами курдов, находился солидный кусок территории в провинции Халеб от берега Евфрата до гор в районе Азаза, который контролировался ISIS. Этот самый кусок разделял восточный и западный анклавы курдов. Так вот в начале июня отряды YPG и Сирийской Демократической Армии форсировали Евфрат и атаковали город Манбидж, находящийся под контролем ISIS. Причем сделали это при поддержке авиации западной коалиции. Ну а как же иначе. ведь борьба с ISIS это “святое”. Вот только для турок перспектива соединения двух курдских анклавов и потери контроля над турецко-сирийской границей была равносильна катастрофе.

Процесс переформатирования внешней политики Турции напоминает процесс перебирания четок, один камешек за другим. Так вот первым камешком была отставка премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, случившаяся 22 мая 2016 года. На место яркого премьера, которого в мире называли турецким Киссинджером, был назначен серый технократ Бинали Йылдырым, инженер, который до этого занимался морским транспортом. Данное назначение означало только одно — внешняя политика Турции с этого момента целиком и полностью находится в руках одного человека. И этот человек — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А 27 июня президент Турции направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорилось о необходимости налаживания отношений. Вопреки утверждениям кремлевской пропаганды никаких извинений в связи с тем, что Турция сбила российский самолет в письме не было. Сожаление было, извинений нет. Но первый шаг был сделан, а тут как раз случился теракт в стамбульском аэропорту, и уже Путин позвонил Эрдогану, для того, чтобы выразить соболезнования по поводу случившегося, ну и заодно обсудить создавшееся положение.

А дальше был путч, вернее попытка путча…

продолжение следует

Гела Васадзе

Кавказский Институт Стратегических Исследований

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