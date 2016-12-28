Аналитика Главное

Россия и Турция. Заклятые друзья

16:31, Декабрь 28, 2016

Окончание. Начало — Новое издание российско-турецкой дружбы, Россия и Турция. Крутые виражи

Существует версия, что о готовящемся перевороте Эрдогана предупредили российские спецслужбы. Подтверждений этой версии нет, но то, что Эрдоган точно знал о перевороте и его люди входили в состав заговорщиков, для человека, наблюдавшего за событиями ночи с 15 на 16 июля 2016 года очевидно. Так что наиболее вероятной версией остается то, что Эрдогана предупредили всё-таки свои, а не российские спецслужбы. Впрочем, это не имеет решающего значения.

Сами путчисты вели себя мягко говоря странно, обстреливали с вертолетов правительственные здания, сбросили бомбу на здание парламента страны, стреляли в людей на мосту, и в конце концов сдались на милость победителям или сбежали. Президенты России и Турции поговорили друг с другом 17 июня, на следующий день после подавления попытки путча. Разговор судя по всему был душевный. Но, главное, главы государств подтвердили достигнутую в ходе предыдущего телефонного разговора договоренность о проведении в ближайшей перспективе личной встречи.

Встреча двух лидеров получилась действительно крайне интересной. Прежде всего потому что Путину и Эрдогану предстояло разрешить целый ряд острых вопросов, которые накопились за годы “телевизионной дружбы”, когда ни турецкая, ни российская стороны предпочитали не обсуждать. Как минимум в публичном пространстве это не было видно. Вопрос по помидорам и туристам решили достаточно легко. По вопросу о “Турецком потоке” было сложнее, но ради “великой дружбы”, в конечном итоге пришлось пойти на взаимные уступки. Оставались, как тогда казалось, непреодолимые противоречия по Сирии, но своей главной цели Турция добилась — Путин дал добро на ввод турецких танков на север страны. Более того, сегодня понятно, что он даже согласился уговорить Иран не реагировать остро. Ну а то, что на заключительной пресс-конференции Эрдоган целых пять раз назвал Путина “дорогим другом”, только подтверждает тот факт, что президент Турции итогами встречи остался очень доволен.

Ещё до встречи с Эрдоганом, 8 августа Путин во время визита в Баку провел переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Естественно главным вопросом на этих переговорах, был вопрос как сейчас относится к Турции. Логика Москвы и Тегерана понятна, Эрдоган готов идти на обострение отношений с Западом, и особенно со Штатами, что может принести им значительные преференции в сирийском вопросе. Назначив главным действующим лицом в попытке организации переворота “параллельное государство” Фетхуллаха Гюлена, Эрдоган не ограничился этим, в число “обвиняемых” попала и администрация США, хотя прямо об этом не говорилось. Причем совершенно не имеет значения, реальные эти обвинения или надуманные. Мы же здесь говорим о политиках, а политики всегда говорят то, что им выгодно на данный момент, не важно, правда это или нет. Если бы Эрдоган не хотел идти на обострение с Западом, он бы ограничился обвинениями гюленистов. Кроме того, инициировав разговоры о восстановлении смертной казни, турецкие власти прекрасно знали реакцию Европы.

Понятно, что обвиняя гюленистов в попытке совершения государственного переворота, Эрдоган решал собственные внутриполитические проблемы. Но то, что такие решения не могли не привести к напряжению отношений с Западом, Эрдоган не знать не мог. Ягодками на этом вкусном торте под названием “меры по пресечению попытки государственного переворота” были временное закрытие базы Инджирлик, как гнезда заговорщиков и заявление мэра Анкары о том, что российский Су-24 был уничтожен в Сирии в результате заговора гюленистов, а турецкие власти ведать не ведали, что творят коварные предатели, засевшие на базе Инджирлик. Это было уже явным приглашением на тур вальса, и не воспользоваться этим приглашением Путину было право даже как-то неловко. Договаривалась ли Анкара с Штатами по этому вопросу, наверняка да, но консультации шли явно на более низком уровне и с меньшей интенсивностью, нежели с Россией и Ираном, которые превратились в главных партнеров Турции в Сирии.

Так или иначе, турецкая дипломатия, проявив чудеса оперативности, провела консультации со всеми заинтересованными сторонами, и 24 августа турецкие танки, поддерживаемые воскресшей Сирийской Свободной Армией вошли на территорию Сирии в районе города Джараблус. Операция получила названия “Щит Евфрата”. Цели операции также были обозначены предельно ясно — взять под контроль сирийско-турецкую границу и занять территорию, от западного берега Евфрата до границ курдского анклава на западе Сирии. Поначалу действия турецких войск в Сирии напоминали прогулку чемпионов. Джараблус был взят за пару дней, боевики ISIS не оказывали туркам серьезного сопротивления, и даже более того, многие из них переходили на сторону САС. Но потом дело застопорилось. Причиной тому было то обстоятельство, что несмотря на то, что курдские подразделения YPG в основном были выведены на восточный берег Евфрата, и сделано это было под нажимом Штатов, курды наотрез отказались отдавать туркам Манбидж, крупный город, расположенный к западу от реки. Формально, курды были не причем, город контролировался подразделениями их союзников, Сирийской Демократической Армией. Но именно про такие случаи говорят — формально всё верно, а по сути форменное издевательство. Мог ли Вашингтон решить эту проблему турок, сказать сложно, но сегодня очевидно, что Госдепу тогда необходимо было приложить максимум усилий, чтобы Манбидж оказался в руках у турок, и вот почему.

После того, как турки выполнили в Сирии свою программу-минимум, а именно взяли под контроль сирийско-турецкую границу к западу от Евфрата и не допустили соединения западного и восточного курдских анклавов, перед Турцией встала дилемма, куда двигаться дальше — на Манбидж, который согласно договоренностям должен был входить в зону турецкой оккупации, или на Эль Баб, который по сути является северными воротами Алеппо. Идти на Манбидж значило обострять отношения с Западом, на Эль Баб, бросить вызов России и Ирану. Турки долго топтались на месте, они ждали. И ждали они итогов выборов в США. В случае победы Клинтон за судьбу Алеппо и сирийской оппозиции можно было бы не беспокоится, спокойно решать свои проблемы в Манбидже. Но, неожиданная победа Трампа перевернула стол. Стало ясно — делить сирийское наследство нужно сейчас, пока администрация Белого дома хромая утка, причем хромая на обе ноги. И турки двинулись на Эль Баб.

В отличие от Джараблуса боевики ISIS оказали туркам ожесточенное сопротивление. Начав операцию по взятию Эль Баба в начале декабря, турецким военным и бойцам Сирийской Свободной Армии только к 21 декабря удалось войти в город, в котором и сегодня идут ожесточенные бои. По сути, взятие Эль Баба для турецкой армии оказалось практически такой же сложной задачей, как взятие Мосула для иракской армии. А ведь в случае с Мосулом речь идет об угрозе физического уничтожения значительной части населения по религиозному принципу, практически тоже самое, что было в Алеппо. Чего даже близко нет в Эль Бабе. Несмотря на то, что ISIS уперлись, было понятно, что ресурсы не сопоставимы, а поэтому падение Эль Баба дело времени. Ну а там каких-то тридцать километров до северо-восточных кварталов Алеппо, основное население которых составляют именно сирийские турки. Это хорошо понимали в Анкаре, но как показало время, еще лучше понимали в Дамаске, Тегеране и Москве.

То, что произошло дальше, событие при описании которого можно смело применять хэштег — путинвсехпереиграл. На протяжении трех лет силы Асада, боевики “Хезболлы” и иранские коммандос атаковали Алеппо с юго-востока, пытаясь выковырять из городских кварталов исламистскую оппозицию и теряя при этом кучу людей. На этот раз силы Асада ударили с северо-востока, по тем самым кварталам, где проживали сирийские турки, по сути активно в войне не участвовавшие. Сначала эти кварталы были отутюжены ковровыми бомбардировками российских ВКС, а потом в них вошли асадиты вместе с иранцами и “Хезболлой”. Можете себе представить чувства Эрдогана, когда он узнал об этом. Первая реакция президента Турции была эмоциональной, он заявил, что целью Турции является уничтожить преступный режим Асада. На что незамедлительно последовала реакция Тегерана, где заявили, что найдут, чем ответить туркам. Ну и самое главное, звонки из Москвы. В итоге “неприятность” удалось замять, а стороны договорились о встрече на уровне министров иностранных дел.

Переговоры обещали быть, мягко говоря, сложными. Но тут произошло событие. которое кардинально смягчило позиции сторон и придало встрече даже сентиментальный характер. Речь идет об убийстве российского посла в Анкаре. Андрей Карлов был убит выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в центре современного искусства. Стрелявшего в посла Мевлюта Алтынташа, который был то ли полицейским, то ли бывшим полицейским, буквально изрешетила охрана. Правда сделано это было спустя некоторое время, Алтынташ даже успел назвать причину убийства и сделать контрольный выстрел. Рассуждать о том, кто за этим стоял абсолютно бесперспективно. Это опять тот самый случай, когда правду мы всё равно не узнаем, даже если её нам скажут. Но серьезно считать, что мотивом убийства посла могло быть желание испортить турецко-российские отношения, как минимум некомпетентно. Другое дело, что большинство из тех, кто это утверждает, вряд ли верит в это.



Так или иначе, встреча прошла в очень теплой обстановке. Турецкая сторона виновато извинялась за трагический инцидент, российская понимающе кивала, иранцы при этом наверняка чувствовали себя немного лишними, но тем не менее тоже как то участвовали. На той встрече договорились о принципах мирного урегулирования сирийского конфликта, а сегодня подписали соответствующий документ, предоставив его “противоборствующим сторонам”.

Значит ли это, что есть шанс покончить с войной в Сирии. Конечно, нет, существование отрядов исламистской оппозиции для Асада, курдов для Турции, и ISIS для всех, этот документ никак не отменяет. По сути речь идет о механизме недопущения боевых столкновений между протурецкими и пророссийскими силами в Сирии. Оно и понятно, ведь “дружба” всё-таки, та самая “дружба”, которая наверняка будет являться предметом ожесточенного торга с новой администрацией США. Но это уже в следующем году.

Гела Васадзе

Кавказский Институт Стратегических Исследований

Комментарии