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Рождественское послание Илии Второго: Грех — это отсутствие любви

2:42, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй отслужил в Кафедральном Соборе Пресвятой Троицы – Самеба праздничную литургию в ночь Рождества Христова. Архидиакон Деметре зачитал рождественское послание Илии Второго.

В своем послании глава Грузинской Православной церкви говорил о «великой Божественной нравственности, с которой не смогут сравниться даже самые рациональные государственные законы».

Патриарх напомнил о библейской истории Адама и Евы, которые, вкусив запретный плод, «нарушили существующую совершенную гармонию».

«Адам и Ева, отказались от божественного порядка и вдохновляемые тьмой, стали рабами гордыни, тщеславия и зависти. Так произошел грех и вместе с ним — смерть. Так пала человеческая природа, которая начала тлеть. Так люди потеряли восприятие истинной свободы и Бога», — отмечается в эпистоле.

«Сын Господа был рожден на земле 20 веков назад, для того, чтобы своей жертвой спасти потомков Адама от вечной смерти. Крещение — это духовное рождение в недрах второго Адама — Христа. В это время человек получает кольцо Святого Духа, животворную благодать, которую потерял в Раю. С рождением нового Адама человечество разделилось на две части и началась совершенно новая эра. Если первый Адам и его потомки, несмотря на покояние, не смогли искупить вину, то после прихода нового Адама человек может с помощью покаяния, исповедания и причащения вернуться к своему душевному состоянию и к той благодати, которую он получил во время крещения», — говорится в эпистоле.

«Согласно государственному закону, грехом не считается тщеславие, осуждение, гнев, зависть, горделивость, эгоизм, страх, вражество, ненависть … до тех пор, пока эти чувства не навредят кому-нибудь. Господь наш Христос сказал нам, что грехом считается не только неправильный поступок, но и отсутствие любви, доброжелательности к ближнему, злые мысли и намерения. Христос призывает нас искоренить грехи в сердце и в голове сразу же, при их возникновении, чтобы они не переросли в действия, от которых человеку будет трудно спастись», — говорится в эпистоле.

В послании грузинского патриарха также говорится, что «есть страны, в которых некоторые законы противоречат нравственным нормам, даже есть попытки официально разрешить грех, сделать его приемлемым. А телевидение, массмедиа, социальные сети часто занимаются пропагандой неприличных вещей, делают их привлекательными и интересными для людей».

«Начатая в Раю история продолжается. Запретный плод человеку все еще кажется привлекательным и несмотря на то, что Христос уже давно пришел к людям для их исцеления, по сей день значительная часть мира все еще находится в грехе неверия. Несмотря на многовековое испытание и множество страданий с помощью Бога и Богородицы Грузия продолжает следовать дороге Христа и является вестником Рождества», — говорится в эпистоле.

В своем рождественском послании патриарх призвал всех: грузин, осетин, абхазов, греков, русских, украинцев, евреев, асирийцев, армян, азербайджанцев, курдов, кистинцев, лезгинов, черкесов, стать сильнее с помощью единодушия.

«Конечно, я знаю, как тяжело нашему народу, какими испытаниями и болью наполнен этот мир, но я верю и в то, что несмотря на множество трудностей и препятствий, наша нация достойно сможет пройти дорогу Голгофы и вместе с Господом воскреснет и возрадуется», — отмечает в рождественском послании Илия Второй.

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