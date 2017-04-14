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С 17 июня открывается регулярный рейс Киев-Батуми-Киев

22:17, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Украинская авиакомпания «Bravo Airways» с 17 июня начинает осуществлять регулярные рейсы в Грузию.

Регулярный рейс Киев-Батуми-Киев авиакомпания «Bravo Airways» будет осуществляться с  17 июня по 2 сентября дважды в неделю по средам и субботам.  Рейс будет выполняться на самолетах  Boeing B737 и MD83.

В прошлом году авикомпания осуществляла только чартерные рейсы Киев-Батуми. 12 апреля Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии выдало украинской авиакомпании разрешение на выполнение регулярных полетов.

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