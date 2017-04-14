С 17 июня открывается регулярный рейс Киев-Батуми-Киев

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Сегодня — Страстная пятница, самый скорбный день в году для христиан восточного обряда, день распятия Иисуса Христа. Верующие держат строгий пост и готовятся к Пасхе, которая наступит уже через два дня. Тысячи паломников прошли в Страстную Пятницу, неся деревянные кресты, по улице Via Dolorosa в Восточном Иерусалиме. Паломники съехались сюда со