С 17 июня открывается регулярный рейс Киев-Батуми-Киев
ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Украинская авиакомпания «Bravo Airways» с 17 июня начинает осуществлять регулярные рейсы в Грузию.
Регулярный рейс Киев-Батуми-Киев авиакомпания «Bravo Airways» будет осуществляться с 17 июня по 2 сентября дважды в неделю по средам и субботам. Рейс будет выполняться на самолетах Boeing B737 и MD83.
В прошлом году авикомпания осуществляла только чартерные рейсы Киев-Батуми. 12 апреля Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии выдало украинской авиакомпании разрешение на выполнение регулярных полетов.