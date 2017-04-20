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С сегодняшнего дня на улицах Тбилиси начнут штрафовать за мусор

11:05, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. С сегодняшнего дня на улицах Тбилиси начнут штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов.

За соблюдением чистоты будут следить инспекторы столичной службы надзора «Тбилсервисгруп». Сотрудники новой службы завершили информационную кампанию — в течение двух недель они призывали граждан выбрасывать мусор в урны и рассказывали им о предстоящих санкциях за нарушение чистоты в городе.

Установленные штрафы начинаются от 50 и достигают 1000 лари (от 21 до 430 долларов).

Так, за брошенный окурок, шелуху семечек, фантики и другие отходы, вес которых не превышает 2 килограмм, в отношении нарушителя будет применяться минимальная санкция в виде штрафа в 80 лари (34 доллара). Если речь идет о небольшом количестве строительного мусора, то сумма штрафа составит 100 лари (43 доллара).

За выброс в неположенном месте отходов весом более 2 килограмм размер штрафа составит 150 лари (около 65 долларов). Аналогичное действие, совершенное из окна здания – 500 лари (около 210 долларов). В случае, если это строительные отходы, весом более 2 килограмм, нарушителя также оштрафуют на 500 лари.

Владельцам собак, которые отказываются убирать за своими питомцами, будет предъявлен денежный штраф в размере 50 лари.

В случае выброса до пяти автомобильных покрышек на улицах столицы физические и юридические лица будут оштрафованы на 150 лари (около 55 долларов). Выброс более чем пяти покрышек наказывается штрафом в 500 лари.

Штраф для физических лиц, в случае загрязнения окружающей среды опасными отходами, составит 400 лари (порядка 166 долларов), а для юридических 1000 лари (порядка 415 долларов).

Штрафовать будут не только жителей Тбилиси, но и туристов, нарушивших чистоту.

На первом этапе 20 инспекторов новой службы будут патрулировать центральные улицы города. Сотрудники службы располагают фото и видео камерами, поэтому все нарушения будут задокументированы.

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