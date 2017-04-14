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Саакашвили на CNN: В Сирии Путин испытывает администрацию Трампа

23:01, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Михаил Саакашвили прокомментировал в эфире телекомпании CNN отношения России и США в связи с ситуацией в Сирии.

По мнению третьего президента Грузии (2004-2013), химическая атака в Сирии была спланирована Россией, так как президент Сирии Башар Асад не посмел бы независимо предпринять подобный шаг.

«Для руководства России и Асада очень типично делать такие заявления. Это главная часть их пропаганды», — сказал Саакашвили, комментируя высказывания Башара Асада, в которых он оценивает химическую атаку как постановочные действия и фабрикацию.

«Когда бомбили Алеппо, посол России в ООН заявил, что повстанцы присыпают детей землей, чтобы поставить сцену для мировых СМИ. Еще раньше, когда бомбили Грузию, русские говорили, что нет, это не мы, это грузины, которые перекрасили самолеты в российские цвета и сами бомбят свои города. В этом нет ничего нового», — сказал Саакашвили.

По его мнению, применяя химическое оружие в Сирии, российская власть ставит целью испытать новую администрацию США и проследить за реакцией западных политиков.

«Пересекая красные линии, Путин всегда испытывает запад. Он делает это осторожно и неторопливо. Я уверен, что химическая атака была российским планом. Асад не посмел бы сделать это независимо. Так Путин испытал новую администрацию и то, каким будет ответ Трампа», — отметил Саакашвили.

В результате химической атаки 4 апреля в сирийском городе Идлиб погибли 72 человека, в том числе 20 детей. После этого США осуществили военный удар по аэродрому правительственных войск Асада. Это произошло впервые за те шесть лет, что в Сирии ведется гражданская война.

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