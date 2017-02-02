Главное Новости Политика

Саакашвили об отмене виз для Грузии с ЕС: Никогда не смейтесь над идеалистами

19:36, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал получение страной права на безвизовый въезд в страны Евросоюза.

После того, как сегодня Европарламент на пленарном заседании в Брюсселе окончательно поддержал визалиберализацию для Грузии, Саакашвили написал на своей странице в фейсбуке:

«Когда я после «Революции роз» в 2003 году поднял флаг Европы в центре Тбилиси перед парламентом, надо мной издевались практически все на постсоветском пространстве и тихо посмеивались много европейцев. После 2008 года нашим ответом на российскую агрессию было создание Восточного партнерства, в перспективы которого многие тоже не верили. А сегодня Грузия, которая уже имеет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наконец, получила безвизовый режим. Так что никогда не смейтесь над идеалистами, они и движут миром. Я уверен, что скоро и все украинцы смогут ездить в Европу без виз».

Михаил Саакашвли поздравил граждан Грузии с «историческим днем» и заявил, что оценивает это событие как шаг в направлении свободы. «Непоколебимая воля многих поколений грузин завершилась возвращением в европейскую семью», — написал он.

«Действенные шаги на пути евроинтеграции были сделаны с 2003 года, тогда, когда разочарованные люди снова поверили в перспективу что могут занять место в европейской семье. «Революция роз» стала фундаментом и сделала необратимым процесс устремления грузинского народа к свободному миру», — отмечает Саакашвили.

Он уверен, что «безвизовые поездки в Евросоюз означают для граждан Грузии и особенно для молодежи новые возможности, в том числе получение образования в лучших европейских университетах и свободное передвижение в государствах Европы».

«Я верю, что Грузия использует эту уникальную возможность для укрепления страны, для демократического развития и восстановления территориальной целостности», — заявляет Саакашвили.

Между тем Саакашвили также подверг критике своих политических противников — нынешнее правительство Грузии и неформального лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

«Вместе с тем, мы стоим перед реальной опасностью, что в условиях режима Иванишвили обнищавшее население будет покидать страну, чтобы заработать себе на жизнь. Поэтому жизненно важно отстранить российского олигарха от управления, чтобы успешная и развитая Грузия стала полноправным членом Евросоюза», — отмечает Саакашвили.

Комментарии