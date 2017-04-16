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Саакашвили сообщил о лишении его брата права на проживание в Украине

12:26, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Третий президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем фейсбуке сообщил о том, что Служба безопасности Украины лишила его брата права на постоянное проживание в стране.

«Еще я вчера (13 апреля — ред.) узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — написал он.

Саакашвили, который ныне руководит партией «Рух новых сил», связывает решение СБУ со своей антикоррупционной деятельностью в Украине. «Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути», — добавил политик.

Саакашвили после окончания своего второго президентского срока в Грузии в 2013 году уехал в США, а затем в Украину, где в мае 2015 года получил гражданство и по решению президента Украины Петра Порошенко был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с этой должности и обвинили центральные власти Украины в поддержке коррупции. Саакашвили заявляет, что является украинским политиком и будет вести активную политическую деятельность в оппозиции.

Давид Саакашвили — младший брат Михаила Саакашвили по отцовской линии. Он ведет куда менее публичный образ жизни, чем бывший губернатор Одессы. Информации о Давиде Саакашвили не так уж много. Известно, что он сейчас проживает в Киеве. В одном из интервью экс-президент говорил, что не информирован о деятельности Давида Саакашвили в Украине.

«Я действительно не знаю точно, чем он занимается. Когда он был еще в Грузии, для меня принципиальным было, чтобы он не пользовался ресурсами государства. Он, безусловно, не чиновник. Он никогда не был серьезным бизнесменом. Поэтому я не думаю, что он здесь превратился в такого серьезного бизнесмена», — сказал Саакашвили в апреле 2015 года интервью в программе «Светская жизнь».

Саакашвили после окончания своего второго президентского срока в Грузии в 2013 году уехал в США, а затем в Украину, где в мае 2015 года получил гражданство и по решению президента Украины Петра Порошенко был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с этой должности и обвинили центральные власти Украины в поддержке коррупции. Саакашвили заявляет, что является украинским политиком и будет вести активную политическую деятельность в оппозиции.

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