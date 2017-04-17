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Самолет Georgian Airways выкатился за пределы рулежной дорожки во «Внуково»

11:36, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси — Внуково, выкатился за пределы рулежной дорожки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского аэропорта.

Инцидент произошел вечером 16 апреля. По предварительной информации, его причиной стала плохая видимость, так как самолет совершал посадку во время сильного тумана.

Изначально некоторые СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако во «Внуково» опровергли эту информацию.

«Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways выкатился за пределы рулежной дорожки, а не взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж не пострадали, пассажиры были доставлены в терминал. На работе аэропорта «Внуково» эта ситуация не отразилась: сейчас используется другая взлетно-посадочная полоса, не примыкающая к данной рулежной дорожке», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет выкатился всего на 2-3 метра и не получил значительных повреждений, добавили в пресс-службе.

Авиалайнер был отбуксирован на стоянку с помощью спецтехники. Только после полуночи рулежная дорожка, где произошел инцидент, заработала в обычном режиме.

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