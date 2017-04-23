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Самолеты МАУ будут летать из Запорожья в Батуми

11:58, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начнет совершать регулярные авиарейсы Запорожье-Батуми-Запорожье — Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии уже выдало компании разрешение на полеты, сообщили в ведомстве.

Рейсы из международного аэропорта Запорожья в столицу Аджарии МАУ будет выполнять с 21 июня. Из Запорожья в Батуми можно будет улететь по средам и пятницам. В обратном направлении — из Батуми в Запорожье — по четвергам и субботам. Время перелета будет составлять 2 часа.

Пассажиров по указанному маршруту будут доставлять самолеты типа Boeing B737, Airbus A320/321 и Эмбраэр ERJ-190.

Билеты на рейс Запорожье-Батуми уже доступны в системе бронирования МАУ.

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