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Самые популярные автомобили в Грузии по данным МВД

22:34, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Самыми распространенными машинами в Грузии являются автомобили марки Mercedes Benz. Об этом сказано в статистических данных за 2016 год, опубликованных на сайте министерства внутренних дел.

По данным МВД, всего в 2016 году в Грузии было зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей, что на 8% больше по сравнению с 2015 годом.

Из них зарегистрировано 161 тысяча 797 автомобилей марки Mercedes Benz, что на 10% больше по сравнению с 2015 годом.

На втором месте по популярности — Opel. Количество зарегистрированных автомобилей этой марки — 126 тысяч 170, что на 5% больше по сравнению с 2015 годом.

Тройку лидеров замыкает Ford — 92 тысячи 914 машин. По сравнению с 2015 годом, количество автомобилей этой марки в стране увеличилось на 4%.

Затем следуют:

BMW — 60 тысяч 580 машин,

Toyota — 60 тысяч 242 машины,

Volkswagen — 54 тысячи 717 машин,

Nissan — 52 тысячи 641 машин,

Mitsubishi — 44 тысячи 872 машины,

Honda — 40 тысяч 808 машин,

Subaru — 17 тысяч 574 машин.

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