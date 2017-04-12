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Сергей Лавров откроет в Абхазии российское посольство

17:54, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Абхазию с рабочим визитом 18–19 апреля.

Абхазии и Цхинвальского региона официально признаны властями Грузии оккупированными территориями. Россия признала их независимость после войны с Грузией в августе 2008 года. Кроме РФ, независимость этих территорий также признают  Венесуэла, Никарагуа, и островное государство Науру.

Как сообщила сегодня  на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, «министр иностранных дел России Сергей Лавров 18–19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом».

18 апреля глава МИД России примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Сухуми. 19 апреля Лавров проведет встречу с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

«В ходе беседы планируется обсудить укрепление международных позиций Абхазии и координацию российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия», собщают российские СМИ.

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