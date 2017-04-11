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Сергей Шнуров и группа «Ленинград» летом выступят на Тбилиси Open Air

17:56, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Российская группа «Ленинград» впервые выступит в Грузии на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air 2017, который пройдет в Тбилиси 16-18 июня.

Коллектив «Ленинград» и ее создатель Сергей Шнуров известны своими эксцентричными песнями с использованием ненормативной лексики. Концерт «Ленинграда» в Тбилиси состоится 17 июня.

Tbilisi Open Air по традиции пройдет на территории рядом с озером Лиси (около нового ипподрома) и соберет на своей сцене более 40 иностранных и грузинских артистов.

Среди других хедлайнеров фестиваля – лондонский бэнд Archive, исполняющий музыку в стиле electronic, trip hop, avant-garde, post-rock and progressive rock и ливерпульская прогрессив рок-группа Anathema.

На Tbilisi Open Air 2017 выступит певица ирано-датского происхождения Sevda Alizadeh, больше известная, как Sevdaliza, работающая в жанре Electronic, alternative R&B, trip hop и art pop, а также диджеи — Oxia (Франция), Ripperton (Швейцария) и Alex.Do. (Германия).

Грузинских музыкантов на предстоящем фестивале представят Young Georgian Lolitaz, Salio, LOUDspeakers, Kung Fu Junkie Backwarmer, Soft Eject, Friendly Mosquito и многие другие.

Полный лайн-ап фестиваля можно посмотреть здесь.

На начальном этапе, а именно с 12 по 28 апреля, будут продаваться только трехдневные абонементы в ограниченном количестве (1500). Цена – 100 лари (около 41 доллара). В дальнейшем стоимость абонемента возрастет и окончательно составит 150 лари (около 62 долларов).

Приобрести абонементы можно уже с 12 апреля во Дворце спорта, в кассах Tbilisi Open Air и филармонии, а также онлайн.

Билеты на один фестивальный день поступят в продажу с 29 апреля.

Музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air проводится в Тбилиси с 2009 года. За это время на его сцене пели такие всемирно известные музыканты, как Земфира, ДДТ, Placebo, Beth Hart, Black Label Society, Tiger Lillies, Soap and Skin и другие.

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