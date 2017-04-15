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Северная Корея грозит ответить США ядерным ударом

10:29, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Северная Корея готова дать симметричный ответ на любые военные меры со стороны США, завил вице-маршал Корейской Народной Армии, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны Чхве Рён Хе.

Накануне в Пхеньяне прошел военный парад в честь 105-летней годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На мероприятии среди прочей военной техники, демонстрировались новейшие образцы баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. На параде присутствует нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния», — приводит Reuters заявление Рён Хе.

Ранее замглавы МИД КНДР Риола Хан заявил, что Северная Корея не собирается «сидеть сложа руки», если США попытается нанести удар. Американская телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что США могут нанести превентивный удар по КНДР, если убедятся в том, что Пхеньян собирается провести испытание ядерного оружия. Другие влиятельные СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует наносить удар по позициям КНДР, если их ядерные испытания не будут угрожать безопасности Японии и Южной Кореи. Вместо этого Вашингтон намерен при поддержке Китая проводить политику, которая включает в себя экономические и дипломатические меры воздействия на Пхеньян.

В то же время к Корейскому полуострову направилась ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson. Сейчас в районе полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем одни из них – всего в 300 милях (550 км) от ядерного полигона Пунгери.

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