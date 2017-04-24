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СГБ Грузии задержало двух вымогавших взятку мошенников

10:48, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии по обвинению в попытке мошенничества задержали двух граждан — Этер Г. и Мурмана Р., говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указанные лица обещали некоему гражданину, чье имя не называется, помочь дешево приобрести земельный участок площадь в 815 квадратных метров, расположенный в курортном поселке Бакуриани.

Сделку обвиняемые должны были совершить якобы с помощью высокопоставленных лиц из министерства экономики и устойчивого развития.

За оказанную помощь обвиняемые попросили у гражданина 10 тысяч долларов. Мошенников задержали, когда они получали половину требуемой суммы — 5 тысяч долларов. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье «попытка мошенничества, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет. Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.

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