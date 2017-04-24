СГБ Грузии задержало двух вымогавших взятку мошенников
ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии по обвинению в попытке мошенничества задержали двух граждан — Этер Г. и Мурмана Р., говорится в сообщении на сайте ведомства.
Указанные лица обещали некоему гражданину, чье имя не называется, помочь дешево приобрести земельный участок площадь в 815 квадратных метров, расположенный в курортном поселке Бакуриани.
Сделку обвиняемые должны были совершить якобы с помощью высокопоставленных лиц из министерства экономики и устойчивого развития.
За оказанную помощь обвиняемые попросили у гражданина 10 тысяч долларов. Мошенников задержали, когда они получали половину требуемой суммы — 5 тысяч долларов. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка мошенничества, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет. Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.