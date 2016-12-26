Шалва Нателашвили: В 2017 году будет ещё хуже

Интервью

19:34, Декабрь 26, 2016

Я бы охарактеризовал уходящий год, как год разрушений и небывалого хаоса. Преступная группа Иванишвили не только овладела национальным достоянием страны, не только подчинила себе всю финансовую систему, обесценив национальную валюту в целях личного обогащения, для того чтобы компенсировать те суммы, которые были потрачены на парламентских выборах, но и фактически узурпировала власть.

Год, когда народ голодает уже наступил, и это 2016 год. В 2017 году будет ещё хуже, если, конечно, это правительство останется у власти. Поэтому 2017 год должен стать временем избавления от бидзинизма, изгнания его из грузинской политической реальности.