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Интервью

Шалва Нателашвили: В 2017 году будет ещё хуже

19:34, Декабрь 26, 2016

Картинки по запросу ნათელაშვილი

Я бы охарактеризовал уходящий год, как год разрушений и небывалого хаоса. Преступная группа Иванишвили  не только овладела национальным достоянием страны, не только подчинила себе всю финансовую систему, обесценив национальную валюту в целях личного обогащения, для того чтобы компенсировать те суммы, которые были потрачены на парламентских выборах, но и фактически узурпировала власть.

Год, когда народ голодает уже наступил, и это 2016 год. В 2017 году будет ещё хуже, если, конечно, это правительство останется у власти. Поэтому 2017 год должен стать временем избавления от бидзинизма, изгнания его из грузинской политической реальности.

Шалва Нателашвили, председатель Лейбористской партии Грузии

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