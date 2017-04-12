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Синие автобусы MAN будут ездить от Вокзальной площади до Багеби

18:28, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Новые автобусы европейского стандарта начнут курсировать на улицах Тбилиси по маршруту №9 с этой недели, говорится в сообщении столичной мэрии.

Пять новых автобусов с 15 апреля начнут ездить от Вокзальной площади в направлении Багеби. Стоимость проезда будет стандартной — 50 тетри (порядка 0,20 доллара).

На данный момент в Тбилиси в общей сложности курсируют 40 синих автобусов марки MAN — они ездят по маршрутам №61, №51, №37 и №87.

Всего столичная мэрия, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) закупила 143 новых автобуса – все они уже доставлены из Польши в Тбилиси. Общая стоимость проекта составляет 34 миллиона евро.

«Сейчас ведется монтаж системы оплаты в тех транспортных средствах, которые в ближайшем будущем мы должны запустить по конкретным линиям. Это очень важный проект, часть которого уже реализовано… Вскоре мы начнем второй этап ввоза автобусов, что предусматривает закупку автобусов с сравнительно маленькими габаритами», — сказал мэр Тбилиси Давид Нармания.

Автобусы полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и работают на CNG топливе (природный газ), что значительно уменьшает количество вредных выхлопов.

В конце мая завершится строительства новой автобазы, которая будет рассчитанная на 377 автобусов. После того, как база войдет в эксплуатацию, она сможет принять дополнительные новые автобусы, в том числе малогабаритные.

Четырехлетний план обновления автопарка предусматривает строительство и других объектов, необходимых для полного цикла обслуживания общественного транспорта.

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