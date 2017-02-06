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Синоптики прогнозируют в Грузии теплую погоду до плюс 15  

12:39, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  Синоптики обещают, что в Грузии установится теплая погода —  на западе температура воздуха повыситься до плюс 17 градусов, а в Тбилиси будет плюс 15 и в основном без осадков.

Во вторник, 7 февраля:

В ряде районов Западной Грузии ночью ожидается небольшой дождь, в горах снег. Днем в основном будет без осадков. В Восточной Грузии также не будет осадков, ожидается переменная облачность. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 2-7, а днем — 11-16 градусов выше нуля. В высокогорье ночью будет минус 6-1, а днем – плюс 3-8.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 4 плюс 1, а днем – плюс 10-15. В высокогорье ночью минус 10-5, а днем – плюс 1-6.

В Тбилиси в основном будет без осадков и переменная облачность. Сила ветра составит 7-12 метров в секунду. Ночью будет плюс 1, а днем – 15 выше нуля.

В среду, 8 февраля:

В Западной Грузии в основном будет без осадков, переменная облачность. В некоторых районах Восточной Грузии во второй половине дня ожидается небольшой дождь, в горах снег. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается плюс 2-7, а днем — 12-17 градусов выше нуля. В высокогорье ночью будет минус 9-4, а днем – плюс 1-6.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 2 плюс 3, а днем – плюс 6-11. В высокогорье ночью минус 10-5, а днем – плюс 1-6.

В Тбилиси в основном будет без осадков и переменная облачность. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду. Ночью будет 0, а днем – плюс 8.

 

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