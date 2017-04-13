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Скончался бывший вице-спикер парламента Грузии Вахтанг Рчеулишвили

13:23, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. 63-летний Вахтанг Рчеулишвили, бывший вице-спикер парламента Грузии, один из основателей строительной компании «Центр пойнт групп», скончался в тбилисской клинике.

Вахтанга Рчеулившили госпитализировали около месяца назад в научно-исследовательский институт клинической медицины, известный как «клиника Тодуа», из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Позже врачи диагностировали у него опухоль.

Вахтанг Рчеулишвили родился 1 января 1954 года в Тбилиси. Физик по образованию в 1979-1982 годах был вице-президентом клуба молодых ученых. В 1982-1984 годах был руководителем группы лекторов Центрального комитета компартии.

В политику Рчеулишвили пришел после распада Советского Союза. В 1987-1992 годах Рчеулишвили был заместителем председателя комитета защиты мира в Грузии. В 1992-1995 годах был вице-спикером парламента. В августе 1995 года находился в машине вместе с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, которую подорвали в Тбилиси на проспекте Руставели.

Недавно суд присудил по четыре года тюремного заключения супруге Вахтанга Рчеулишвили Майе и ее сестре Русудан Кервалишвили, которые также были основательницами компании «Центр пойнт груп». Суд обвинил их в мошенничестве и присвоении денег вкладчиков. Сын Рчеулишвили — глава попечительского совета строительной компании Гурам Рчеулишвили, был задержан по делу о мошенничестве компании летом 2016 года и был освобожден из-под стражи под залог 6 апреля 2017 года в связи с истечением срока предварительного заключения.

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