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Скончался главный онколог Минздрава Грузии Реваз Гагуа

20:14, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил глубокое сожаление в связи с кончиной 71-летнего онколога, доктора медицинских наук Реваза Гагуа.

Профессор Гагуа скоропостижно скончался 24 апреля.

Как рассказали его коллеги, профессору стало плохо, когда он вышел с  операции, которую проводил в Научно-исследовательском институте клинической медицины (клиника Тодуа).  Врачи не смогли его спасти, причина смерти пока не установлена.

«Я сожалею из-за кончины известного врача, академика Резо Гагуа. Жаль, что грузинские медики остались без настоящего профессионала, с чьим именем связано развитие области онкологии в Грузии и воспитание множества поколений онкологов», — говорится в письме соболезнования премьер-министра.

Гагуа был генеральным директором Национального центра онкологии Грузии и президентом Ассоциации онкологов Грузии.

В 2007 году, на 60-летнем юбилее со дня основания онкологической службы Грузии, за добросовестную и долгую работу в данной области Гагуа был награжден почетной грамотой министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Гагуа родился в городе Поти в 1945 году. В 1969 году окончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского университета. В 1969-1970 годах был хирургом больницы Поти, с 1970 до 1972 года — клиническим ординатором Института клинической и экспериментальной Москвы, в 1972–1975 годах работал аспирантом Московского медицинского института, в 1975–1979 годах являлся научным-сотрудником Института экспериментальной и клинической хирургии Тбилиси. С 1989 года был заместителем директора Научного центра онкологии Грузии.

Гагуа был автором более 160 научных трудов, 7 изобретений, с авторскими правами. С 1989 года являлся главным онкологом министерства здравоохранения.

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