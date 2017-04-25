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Созданная партией «Гирчи» религиозная организация помогает призывникам отсрочить военную службу

9:00, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Грузинская партия «Гирчи» (непарламентская оппозиция), выступающая за легализацию марихуаны, отличилась еще одним начинанием. Представители партии, которые известны критикой обязательного военного призыва и не раз называли срочную службу  напрасной тратой времени для молодых людей, создали религиозную организацию, которая помогает призывникам отсрочить военную службу.

Созданная в марте 2017 года представителями «Гирчи» религиозная организация называется «Грузинская христианская, евангелическая, протестантская церковь – Библейская свобода».

Эта религиозная организация производит молодых людей в сан священнослужителей и выдает им соответствующую справку. Молодые люди предъявляют документ в соответствующих структурах и добиваются  отсрочки призыва на основании существующего закона, позволяющего священнослужителям уклоняться от службы в армии.

«От имени этой религии мы регистрируем священнослужителями молодежь, выдаем им на 100% легальные документы  и они освобождаются от обязательной военной повинности», — подтвердил журналистам глава политической организации «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе — бывший депутат парламента Грузии от партии «Национальное движение».

По данным на 24 апреля, «Библейская свобода»  уже произвела в священнослужители 92-х молодых людей призывного возраста.

Накануне священнослужителями стали 35 человек, после чего у организации закончились соответствующие удостоверения. Вступление в религиозную организацию будет продолжено 25 апреля.  

В «Библейской свободе» заявляют, что пока ни у одного из получивших свидетельство этой организации молодых людей не возникло сложности с отсрочкой  срочной службы.

«Молодежь считает дискриминацией подход, согласно которому, от службы в армии освобождаются представители только одной конфессии, а те, кто не выбирают путь религии,  вынуждены отбывать обязательную воинскую службу.  У правительства два пути – или отменить обязательный военный призыв, или изменить дискриминационный подход», — заявляют в партии «Гирчи».

В партии уверены, что «в нынешней форме обязательная военная служба является уродством и узаконенным рабством».

«Мы считаем, что нам нужна сильная оборона, расходы на оборону должны быть увеличены и составить  5% от ВВП, нам также нужна сильная контрактная армия. Те суммы, которые сегодня тратят на  25% молодежи, которую насильно ведут в армию, должны быть потрачены для профессиональной подготовки мотивированных людей», — отмечают в «Гирчи».

«Обязательный воинский призыв ограничивает свободный выбор человека и взамен государство получает только бесплатные рабочие руки. Напомним, что разговор идет о приблизительно  40 миллионах лари (около 15 миллионов долларов) в год, которые бюджету пришлось бы выделять, если бы не было бесплатных караульных в виде призывников. Кроме того, многие молодые люди в призывном возрасте работают, пытаясь наладить свою жизнь и, таким образом, могут получить гораздо больше пользы  для себя и прибыли для собственной страны, чем стоя один год на «вышках», — подчеркивают в партии.

 

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