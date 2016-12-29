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Спикер парламента Грузии обещает работать над либерализацией наркополитики

17:05, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется на пересмотр политики государства в отношении наказания за употребление легких наркотиков.

«В предвыборной программе «Грузинской мечты» говорилось о необходимости либерализации государственной политики в этой сфере и сейчас необходимо предпринять конкретные шаги в этом направлении … Надеюсь, что на основе широкого консенсуса государственная наркополитика будет пересмотрена», — заявил Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного Вещателя Грузии.

Кобахидзе отметил, что парламент Грузии вместе с министерством юстиции и другими ведомствами активно включен в процесс разработки соответствующих законопроектов.

«Мы также сотрудничаем с неправительственными организациями, этот процесс даст результат в ближайшем будущем. Какой вид в итоге примут эти законопроекты, которые должен принять парламент, мы пока не знаем. Это рабочий процесс и эти вопросы пока что рассматриваются», — сказал Кобахидзе.

Употребление наркотиков в Грузии считается административным преступлением если нарушителя задерживают впервые, но становится уголовным при повторном задержании.

Либерализации наркополитики требует Народный защитник Грузии, ряд неправительственных организаций и политических партий.

На прошлой неделе Конституционный суд Грузии признал незаконным тюремное наказание за употребление, хранение и приобретение марихуаны для личного пользования и упразднил соответствующую норму Уголовного кодекса. Инициатором иска был Народный защитник Грузии. Свое требование он обосновал тем, что тюремное наказание для потребителей марихуаны является слишком жестоким.

В октябре 2016 года Конституционный суд Грузии упразднил ту норму УК Грузии, которая касалась тюремного наказания за употребление не более 70 грамм марихуаны.

При этом суд продолжит рассмотрение вопроса о признании неконституционной нормы Уголовного кодекса о тюремном наказании за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление в личных целях других наркотиков.

Тема легализации производства марихуаны для личного пользования, а также ее употребление стало актуальной темой в ноябре 2016 года. Лидеры оппозиционной партии «Гирчи» пообещали вместе со сторонниками посадить коноплю в своем офисе в Новогоднюю ночь, 31 декабря, чтобы своим арестом привлечь внимание общественности к этому вопросу.

Полной декриминализации наркотиков требует и общественное движение «Белый шум».

Недавно несколько сотен сторонников движения провели перед парламентом в центре Тбилиси акцию, которая сопровождалась столкновениями с полицией, в результате чего были задержаны два человека. «Белый шум» и представители сорока неправительственных организаций готовят законопроект, который должен поступить в парламент в ближайшее время.

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