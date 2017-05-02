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Спикер парламента и администрация президента Грузии вновь поссорились из-за конституции

10:30, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта» в очередной раз обвинил президента, оппозиционные партии и представителей НПО в проведении «целенаправленной кампании» против возглавляемой им конституционной комиссии.

Президент, который выступает против инициативы правящей партии отменить всеобщие выборы главы государства, проводит собственную общественную кампанию обсуждения проекта поправок под названием «Конституция для всех» и периодически озвучивает свое несогласие с проектом государственной комиссии.

Между тем Кобахидзе считает, что Георгий Маргвелашвили в рамках своей кампании «неправильно информирует население» и не соответствует роли и функции президента.

«На днях у начальника администрации президента состоялась встреча с представителями партий и экспертов по вопросам внесения изменений в конституцию и они договорились о совместном плане действия. Этот план включает в том числе и деструктивные элементы. Все мы через несколько дней увидим, какими могут быть эти деструктивные элементы. Надеюсь, что этот план не сработает. Но это соглашение [между президентом и оппозицией] совершенно несовместимо с функцией и ролью президента Грузии», — заявил Кобахидзе.

При этом спикер парламента призвал президента Грузии «сотрудничать с парламентом и конституционной комиссией».

«Мы еще раз призываем президента Грузии поддержать парламент в процессе пересмотра конституции, сыграть конструктивную роль, что является одной из его главных функций согласно действующей конституции. Надеемся, что в таком случае появится возможность достичь определенного консенсуса», -заявил Кобахидзе.

Это заявление спикера вызвало критику в адрес Кобахидзе со стороны как оппозиции, так и администрации президента Грузии, в которой заявили, что вообще отказываются комментировать обвинения председателя парламента.

«Уже не в первый раз со стороны председателя парламента слышны весьма тяжелые обвинения в адрес президента Грузии и президентской администрации. Очень жаль, что председатель парламента думает, что обсуждение конституционных вопросов с населением — это деструктивное действие. Исходя из государственных интересов и принципов политической культуры, по подобным вопросам со стороны администрации комментариев больше не будет», — заявил журналистам глава администрации президента Георгий Абашишвили.

Представители оппозиции, в свою очередь, назвали обвинения Кобахидзе «абсурдными» и указывают на то, что встречи с президентом проводятся в открытом режиме и речь не идет о каком-либо «заговоре».

«Мне совершенно непонятно, как это может быть оценено как деструктивный шаг. Наша задача в процессе обсуждения состоит в том, чтобы спросить у общественности мнение по двум вопросам: об отмене прямых выборах президента и о нераспределенных мандатах политических партий во время выборов», — сказал депутат от партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«Разве когда в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, для нее не было важным объединение? Разве они тогда не боролись за справедливость или это было деструктивным действием? Президент Грузии занимает высшую политическую должность и он может призвать кого угодно высказать собственное мнение, а также осуществить конкретные действия, если ему не нравится конституция. Он ведь также является гражданином этой страны», — заявила политический секретарь «Республиканской партии» Тамар Кордзая.

«Глава парламента говорит о теории конспиративного заговора. Это неадекватный и смехотворный подход. Все консультации или беседы об избирательной системе шли открыто», — заявил представитель «Демократического движения» (партия Нино Бурджанадзе) Георгий Ахвледиани.

Представитель движения «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что принимал участие в президентской кампании «Конституция для всех» и может подтвердить, что все встречи с населением Грузии в разных городах и регионах проводились открыто. «Закрытых встреч и переговоров не было», — подчеркнул Мачутадзе.

Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок в основной закон страны 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Проект уже направлен на рассмотрение Венецианской комиссии. Параллельно правящая партия намерена в течение будущего месяца провести его всенародное обсуждение и собрать 200 тысяч подписей избирателей в поддержку проекта. Поправки будут представлены на утверждение парламенту на осенней сессии, а войти в силу они должны после следующих выборов президента Грузии в 2018 году.

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