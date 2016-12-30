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Средняя продолжительность жизни в Грузии — 72 года

13:29, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Средняя продолжительность жизни в Грузии составляет 72 года. Об этом журналистам сообщила председатель Фонда демографического возрождения Грузии Тамара Чибурданидзе.

По ее словам, это является хорошим показателем и указывает на положительные реформы в системе здравоохранения.

Между тем, согласно общим показателям, в Грузии в целом, в том числе и в Тбилиси, рождаемость снизилась. На сегодняшний день в Грузии проживает 3 700 000 человек.

Также по данным Демографического фонда, через 2 года в Грузии будет десять тысяч новых пенсионеров. «Это связано с тем, что рожденные в 60-х годах в ближайшие несколько лет войдут в пенсионный возраст», — сказала Чибурданидзе.

Данные по всем регионам Грузии за первые шесть месяцев 2016 года Демографический фонд представит в конце января 2017 года, а показатели рождаемости в целом за 2016 год будут обнародованы в марте.

Разницы в показателях рождаемости между данными первого полугодия 2015 года с аналогичным периодом 2016 года практически нет, отметила Чибурданидзе.

Единственное место, где наблюдаются существенные изменения – это высокогорный район Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Здесь за первые шесть месяцев 2015 года здесь появились 162 новорожденных, а за аналогичный период 2016 года эта цифра увеличилась уже до 190.

По данным первых шести месяцев 2016 года в регионе Рача-Лечхуми-Квемо-Сванети впервые за 30 лет наблюдается увеличение рождаемости.

«Поздравляю жителей Рачи, это значительный рост. Это очень радует, если учесть, что специалисты еще несколько лет назад предвещали, что это место придет в запустение… В 2012 году естественный рост рождаемости здесь был минус 583. Сейчас этот показатель составляет минус 362», — отметила Чибурданидзе.

После Рача-Лечхуми-Квемо-Сванети небольшой рост рождаемости наблюдается в регионе Мцхета-Мтианети (сюда входят районы Душети, Тианети, Казбеги) и в Местия (Самегрело-Земо-Сванети).

Самый большой рост рождаемости наблюдается в Самцхе-Джавахети.

Чибурданидзе отмечает, что рост рождаемости в высокогорье обусловлен принятием закона о высокогорных регионах, который дает местным жителям определенные льготы и привилегии.

Согласно закону, семьи, проживающие в высокогорных регионах Грузии, получают ежемесячно 100 лари (37,7 долларов) в течение года в виде надбавки от государства на первенца и второго ребенка. На третьего и каждого последующего ребенка в семье помощь государства составляет не менее 200 лари (75,4 доллара) ежемесячно в течение двух лет.

Жители высокогорных районов освобождены от подоходного налога и налога на имущество, а предприниматели со статусом высокогорного поселения освобождены от налога на прибыль и имущество в течение десяти лет.

Горный закон действует в Грузии уже год. Статус высокогорных поселений имеют 1682 села, а статус лица, постоянно проживающего в высокогорье, получили 227 тысяч 374 человека. Также в Грузии уже 88 предприятий со статусом высокогорного поселения.

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