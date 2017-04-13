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США сбросили бомбу на позиции боевиков в Афганистане

23:00, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Пентагон.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как «мать всех бомб», была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками экстремистской организации «Исламское государство» в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, «джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели».

«Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления», — заявил американский генерал.

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