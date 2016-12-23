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США выделят Грузии $22,5 млн для поддержки экономического развития

11:59, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. США выделит Грузии грант в размере 22,5 миллиона долларов – соответствующие соглашения подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Дуглас Бол.

Соглашения предусматривают изменения в ранее оформленные договоры между Тбилиси и Вашингтоном. Сумма в 22,5 миллиона долларов будет добавлена к гранту, выделенному США Грузии ранее.

Достигнутые договоренности охватывают такие приоритетные для Грузии направления, как «инклюзивный и устойчивый экономический рост», «демократический контроль, баланс и подотчетное управление», а также «стабильно растущее, интегрированное и здоровое общество».

В рамках соглашений запланированы действия по внедрению новых бизнес-стандартов и повышению конкурентоспособности различных секторов, эффективному управлению природными ресурсами и созданию ориентированных на рынок рабочих мест, растущей интеграции и включенности лиц с ограниченными возможностями и защите прав человека.

Грантовые соглашения между Грузией и USAID, в рамках которых на первом этапе Грузии будет выделено приблизительно 19,1 миллион долларов, были оформлены в декабре 2015 года.

Реализация проектов будет осуществляться в 2016-2020 годах, сообщает Минфин Грузии.

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